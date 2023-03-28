Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

28 марта, 09:09

Убивший студентку Сеченовки препарат "Лаеннек" продавался через группы в соцсетях

После смерти студентки возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта "Лаеннека"

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной продажи препарата "Лаеннек" для омоложения и поддержания иммунитета, после приёма которого умерла студентка Сеченовского медуниверситета. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, продажа препарата осуществлялась через группы в социальных сетях, в том числе через нутрициолога из Екатеринбурга. Именно у него погибшая студентка и её парень купили "Лаеннек". Как пишет Mash, полиция провела контрольную закупку и приобрела 200 ампул препарата для инъекций на сумму более 130 тысяч рублей.

Убивший студентку Сеченовки препарат оказался ещё и повышающим риск развития рака

Убивший студентку Сеченовки препарат оказался ещё и повышающим риск развития рака

Напомним, в результате употребления иммунного препарата на основе плаценты "Лаеннек" скончалась студентка Сеченовского медуниверситета. С отравлением её доставили в реанимацию НИИ Склифосовского, однако спасти её не удалось. Вместе с ней капельницами с лекарством баловался и её возлюбленный, молодого человека врачи смогли откачать. Кроме того, девушка, которая позиционировала себя как health-коуч, лечила и родных избранника. При этом представители производителя "Лаеннека" заявили, что он не может довести до смерти. В Росздравнадзоре начали проверку.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров