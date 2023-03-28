Убивший студентку Сеченовки препарат "Лаеннек" продавался через группы в соцсетях

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной продажи препарата "Лаеннек" для омоложения и поддержания иммунитета, после приёма которого умерла студентка Сеченовского медуниверситета. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, продажа препарата осуществлялась через группы в социальных сетях, в том числе через нутрициолога из Екатеринбурга. Именно у него погибшая студентка и её парень купили "Лаеннек". Как пишет Mash, полиция провела контрольную закупку и приобрела 200 ампул препарата для инъекций на сумму более 130 тысяч рублей.