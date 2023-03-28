Убивший студентку Сеченовки препарат "Лаеннек" продавался через группы в соцсетях
После смерти студентки возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта "Лаеннека"
Уголовное дело возбуждено по факту незаконной продажи препарата "Лаеннек" для омоложения и поддержания иммунитета, после приёма которого умерла студентка Сеченовского медуниверситета. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По версии следствия, продажа препарата осуществлялась через группы в социальных сетях, в том числе через нутрициолога из Екатеринбурга. Именно у него погибшая студентка и её парень купили "Лаеннек". Как пишет Mash, полиция провела контрольную закупку и приобрела 200 ампул препарата для инъекций на сумму более 130 тысяч рублей.
Напомним, в результате употребления иммунного препарата на основе плаценты "Лаеннек" скончалась студентка Сеченовского медуниверситета. С отравлением её доставили в реанимацию НИИ Склифосовского, однако спасти её не удалось. Вместе с ней капельницами с лекарством баловался и её возлюбленный, молодого человека врачи смогли откачать. Кроме того, девушка, которая позиционировала себя как health-коуч, лечила и родных избранника. При этом представители производителя "Лаеннека" заявили, что он не может довести до смерти. В Росздравнадзоре начали проверку.
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