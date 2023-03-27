Погибшая студентка Сеченовки пыталась с помощью препарата повысить иммунитет после ковида

Погибшая студентка Сеченовского медуниверситета решила укрепить иммунитет капельницами "Лаеннека" после перенесённого ковида. Причём "улучшить здоровье" девушка решила не только себе, но и возлюбленному, который в результате попал в реанимацию. По нашим данным, Дмитрия удалось откачать, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Вместе с погибшей из-за препарата для иммунитета студенткой в реанимацию попал её парень. Видео © LIFE

В соцсетях погибшая Анна позиционировала себя как нутрициолог, health-коуч и "врач превентивной медицины". В частности, девушка советовала подписчикам витамины и другие препараты. Например, она давала рекомендации, как повысить женское либидо с помощью добавок с тестостероном. При этом сама студентка, по словам соседей, не была зожницей и регулярно заказывала домой фастфуд. Перед госпитализацией влюблённые собирались улететь в отпуск, но в аэропорту обоим стало плохо.

"Такая молодая красивая пара динамичная. Вот они на сноубордах собрались ехать кататься, видимо, в горы. Через три часа нам привезли багаж, а потом Дима сам перезвонил и сказал, что мы в больнице с отравлением, причём оба. Из аэропорта их сразу увезли в больницу", — рассказала консьержка дома, где жила пара.