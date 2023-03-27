Погибшая студентка Сеченовки пыталась с помощью препарата повысить иммунитет после ковида
Погибшая из-за препарата для иммунитета студентка пыталась восстановиться после ковида
Погибшая студентка Сеченовского медуниверситета решила укрепить иммунитет капельницами "Лаеннека" после перенесённого ковида. Причём "улучшить здоровье" девушка решила не только себе, но и возлюбленному, который в результате попал в реанимацию. По нашим данным, Дмитрия удалось откачать, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Вместе с погибшей из-за препарата для иммунитета студенткой в реанимацию попал её парень. Видео © LIFE
В соцсетях погибшая Анна позиционировала себя как нутрициолог, health-коуч и "врач превентивной медицины". В частности, девушка советовала подписчикам витамины и другие препараты. Например, она давала рекомендации, как повысить женское либидо с помощью добавок с тестостероном. При этом сама студентка, по словам соседей, не была зожницей и регулярно заказывала домой фастфуд. Перед госпитализацией влюблённые собирались улететь в отпуск, но в аэропорту обоим стало плохо.
"Такая молодая красивая пара динамичная. Вот они на сноубордах собрались ехать кататься, видимо, в горы. Через три часа нам привезли багаж, а потом Дима сам перезвонил и сказал, что мы в больнице с отравлением, причём оба. Из аэропорта их сразу увезли в больницу", — рассказала консьержка дома, где жила пара.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве студентка Сеченовского медуниверситета скончалась после употребления препарата для повышения иммунитета. Пятикурсницу доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с отравлением. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти не смогли. Полицейские узнали, что за несколько дней до госпитализации девушка принимала японский иммунный препарат на основе плаценты "Лаеннек". Она купила его без назначения врача.
LIFE