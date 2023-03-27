Терапевт рассказала о препарате "Лаеннек", которым насмерть отравилась студентка Сеченовки
Терапевт Тимощенко назвала побочные эффекты препарата "Лаеннек", из-за которого в Москве умерла студентка
Японский препарат "Лаеннек" (Laennec), от отравления которым в Москве умерла студентка Сеченовского медицинского университета, относится к группе иммуностимуляторов, а также применяется при некоторых заболеваниях печени. Однако многие врачи не используют его из-за недоказанной эффективности. Что это за препарат и какие у него есть противопоказания и побочные эффекты, Лайфу рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.
"Представляет собой гидролизат плаценты человека. Эффективность данного препарата недостаточно изучена, например, с точки зрения гепатологии. В клинических рекомендациях Минздрава этот препарат не указан ввиду недостаточных сведений об эффективности", — подчеркнула специалист.
По словам Тимощенко, "Лаеннек" активно использовался для восстановления при постковидном синдроме, однако объективных данных, подтверждающих его эффективность при данном состоянии, тоже нет. Собеседница Лайфа призналась, что в своей практике этот препарат не использует, так как его фармакокинетика достаточно не изучена.
"Противопоказаниями являются аллергические реакции у пациентов в анамнезе, а также ввиду недостаточной изученности беременность, лактация и детский возраст. Учитывая биологическое происхождение препарата, самым частым побочным эффектом являются аллергические реакции. Кроме того, могут быть реакции, связанные с внутривенным способом введения", — добавила врач.
Напомним, ранее в Москве студентка Сеченовского медицинского университета скончалась после употребления препарата для повышения иммунитета. Пятикурсницу доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с отравлением. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти не смогли. Полицейские узнали, что за несколько дней до госпитализации девушка принимала японский иммунный препарат на основе плаценты "Лаеннек". Девушка купила его без назначения врача.
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