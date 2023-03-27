Терапевт рассказала о препарате "Лаеннек", которым насмерть отравилась студентка Сеченовки

Японский препарат "Лаеннек" (Laennec), от отравления которым в Москве умерла студентка Сеченовского медицинского университета, относится к группе иммуностимуляторов, а также применяется при некоторых заболеваниях печени. Однако многие врачи не используют его из-за недоказанной эффективности. Что это за препарат и какие у него есть противопоказания и побочные эффекты, Лайфу рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

"Представляет собой гидролизат плаценты человека. Эффективность данного препарата недостаточно изучена, например, с точки зрения гепатологии. В клинических рекомендациях Минздрава этот препарат не указан ввиду недостаточных сведений об эффективности", — подчеркнула специалист.

По словам Тимощенко, "Лаеннек" активно использовался для восстановления при постковидном синдроме, однако объективных данных, подтверждающих его эффективность при данном состоянии, тоже нет. Собеседница Лайфа призналась, что в своей практике этот препарат не использует, так как его фармакокинетика достаточно не изучена.

"Противопоказаниями являются аллергические реакции у пациентов в анамнезе, а также ввиду недостаточной изученности беременность, лактация и детский возраст. Учитывая биологическое происхождение препарата, самым частым побочным эффектом являются аллергические реакции. Кроме того, могут быть реакции, связанные с внутривенным способом введения", — добавила врач.