Студентка Сеченовки умерла от препарата для иммунитета и омоложения

В Москве студентка Сеченовского медицинского университета скончалась после употребления препарата для повышения иммунитета. Девушка купила его без назначения врача, сообщает телеграм-канал SHOT.

Пятикурсницу доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с отравлением. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти не смогли. Полицейские узнали, что за несколько дней до госпитализации девушка принимала иммунный препарат на основе плаценты "Лаеннек". Сейчас выясняется, мог ли японский препарат стать причиной смерти студентки, в каких дозах она его принимала и с какой целью. Некоторые используют его с целью омоложения, хотя, по мнению врачей, это небезопасно.

"Я в своей практике этот препарат не использую по клиническим соображениям и не рекомендую его пациентам. Вторая причина связана с тем, что нет достаточной доказательной базы. Да и любые препараты без назначения врача чреваты последствиями. Даже когда медики сами заболевают, они, как правило, прибегают не к самолечению, а просят помощи своих коллег", — сказал врач-иммунолог Георгий Викулов.