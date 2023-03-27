Учёные из США создали препарат, позволяющий есть сладкое и не толстеть

Американские учёные из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио разработали препарат, позволяющий есть сладкое и не толстеть. Результаты трудов они опубликовали в журнале Cell Reports .

Разработанный препарат учёные назвали СРАСС. Принцип его действия строится на термогенезе, то есть организм начинает выделять повышенное количество энергии. Лекарство подавляет активность гена MRS2, который переносит магний в митохондрии клеток. В результате эффективность метаболизма сахара и жира повышается.

Создатели чудо-препарата уже проверили его на грызунах. Так, сначала мышей кормили вредной пищей с высокой калорийностью, а после принятия этого лекарства зверьки сбросили вес. Причём на их печень нагрузка немного уменьшилась. СРАСС пока находится на стадии получения патента. Учёным предстоит провести ещё множество испытаний, включая проверку на безопасность для человека. При этом специалисты уверены, что средство сможет предотвратить диабет, сердечные приступы, инсульт, инфаркт и рак печени.