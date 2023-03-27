Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели студентки из-за "Лаеннека"

Росздравнадзор организует проверку обстоятельств смертельного отравления иммуностимулирующим препаратом "Лаеннек" студентки Сеченовского медуниверситета в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит обстоятельства гибели студентки в Москве, которая скончалась после самостоятельного применения иммуностимулирующего препарата", — говорится в сообщении.