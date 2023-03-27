"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 14:40

Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели студентки из-за "Лаеннека"

Росздравнадзор организует проверку обстоятельств смертельного отравления иммуностимулирующим препаратом "Лаеннек" студентки Сеченовского медуниверситета в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит обстоятельства гибели студентки в Москве, которая скончалась после самостоятельного применения иммуностимулирующего препарата", — говорится в сообщении.

Врач объяснила, чем опасно самолечение иммуномодуляторами, которые убили студентку Сеченовки

Врач объяснила, чем опасно самолечение иммуномодуляторами, которые убили студентку Сеченовки

Напомним, ранее стало известно, что в Москве студентка Сеченовского медуниверситета скончалась после употребления препарата "Лаеннек". Пятикурсницу доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с отравлением. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти не смогли. Вместе с девушкой капельницами с лекарством "лечился" и её возлюбленный. Парня удалось откачать, сейчас он находится в больнице.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Светлана Оперук
  • Новости
  • Росздравнадзор
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров