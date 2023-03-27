Росздравнадзор проверит обстоятельства гибели студентки из-за "Лаеннека"
Росздравнадзор организует проверку обстоятельств смертельного отравления иммуностимулирующим препаратом "Лаеннек" студентки Сеченовского медуниверситета в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит обстоятельства гибели студентки в Москве, которая скончалась после самостоятельного применения иммуностимулирующего препарата", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве студентка Сеченовского медуниверситета скончалась после употребления препарата "Лаеннек". Пятикурсницу доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с отравлением. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти не смогли. Вместе с девушкой капельницами с лекарством "лечился" и её возлюбленный. Парня удалось откачать, сейчас он находится в больнице.
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