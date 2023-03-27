Врач объяснила, чем опасно самолечение иммуномодуляторами, которые убили студентку Сеченовки

Медик отметила, что "Лаеннек" не входит с точки зрения доказательной медицины ни в одну рекомендацию по лечению, но, несмотря на это, пользуется огромным спросом в России и странах СНГ. По словам врача, чаще всего данное лекарство нахваливают полумедицинские учреждения или какие-то "сомнительные специалисты". При этом Ярцева считает, что у погибшей девушки, вероятнее всего, были сопутствующие заболевания вдобавок к ослабленному иммунитету, а "Лаеннек" лишь усугубил ситуацию, так как само лекарство не может привести к смерти, если человек здоров и у него нет никаких хронических недугов.