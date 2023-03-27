Врач объяснила, чем опасно самолечение иммуномодуляторами, которые убили студентку Сеченовки
Иммунолог Ярцева: Погибшая студентка Сеченовки могла нарваться на поддельный "Лаеннек"
Врач-иммунолог Ирина Ярцева, комментируя смертельное отравление препаратом "Лаеннек" студентки Сеченовского медуниверситета, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, почему опасно принимать иммуномодуляторы без назначений специалистов.
Медик отметила, что "Лаеннек" не входит с точки зрения доказательной медицины ни в одну рекомендацию по лечению, но, несмотря на это, пользуется огромным спросом в России и странах СНГ. По словам врача, чаще всего данное лекарство нахваливают полумедицинские учреждения или какие-то "сомнительные специалисты". При этом Ярцева считает, что у погибшей девушки, вероятнее всего, были сопутствующие заболевания вдобавок к ослабленному иммунитету, а "Лаеннек" лишь усугубил ситуацию, так как само лекарство не может привести к смерти, если человек здоров и у него нет никаких хронических недугов.
"Девушка могла находиться в стрессе, вынужденно подрабатывать и нерегулярно спать. Возможно, она не следила за питанием и режимом, её организм был ослаблен. Именно поэтому она могла подумать, что у неё проблемы с иммунитетом, и самостоятельно назначить себе препарат "Лаеннек". Девушка не лечила основную проблему, и организм не выдержал", — пояснила иммунолог.
Специалист также не исключает, что у студентки могла быть аллергия на белковую структуру препарата или же девушка могла нарваться на подделку "Лаеннека".
Напомним, ранее стало известно, что в Москве студентка Сеченовского медуниверситета скончалась после употребления препарата "Лаеннек". Пятикурсницу доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с отравлением. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти не смогли. Вместе с девушкой капельницами с лекарством "лечился" и её возлюбленный. По нашим данным, парня удалось откачать, сейчас он находится в больнице.
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