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27 марта, 12:56

Врач объяснила, чем опасно самолечение иммуномодуляторами, которые убили студентку Сеченовки

Иммунолог Ярцева: Погибшая студентка Сеченовки могла нарваться на поддельный "Лаеннек"

Врач-иммунолог Ирина Ярцева, комментируя смертельное отравление препаратом "Лаеннек" студентки Сеченовского медуниверситета, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, почему опасно принимать иммуномодуляторы без назначений специалистов.

Медик отметила, что "Лаеннек" не входит с точки зрения доказательной медицины ни в одну рекомендацию по лечению, но, несмотря на это, пользуется огромным спросом в России и странах СНГ. По словам врача, чаще всего данное лекарство нахваливают полумедицинские учреждения или какие-то "сомнительные специалисты". При этом Ярцева считает, что у погибшей девушки, вероятнее всего, были сопутствующие заболевания вдобавок к ослабленному иммунитету, а "Лаеннек" лишь усугубил ситуацию, так как само лекарство не может привести к смерти, если человек здоров и у него нет никаких хронических недугов.

"Девушка могла находиться в стрессе, вынужденно подрабатывать и нерегулярно спать. Возможно, она не следила за питанием и режимом, её организм был ослаблен. Именно поэтому она могла подумать, что у неё проблемы с иммунитетом, и самостоятельно назначить себе препарат "Лаеннек". Девушка не лечила основную проблему, и организм не выдержал", — пояснила иммунолог.

Специалист также не исключает, что у студентки могла быть аллергия на белковую структуру препарата или же девушка могла нарваться на подделку "Лаеннека".

Врач указал на важный нюанс "Лаеннека", которым насмерть отравилась студентка Сеченовки

Врач указал на важный нюанс "Лаеннека", которым насмерть отравилась студентка Сеченовки

Напомним, ранее стало известно, что в Москве студентка Сеченовского медуниверситета скончалась после употребления препарата "Лаеннек". Пятикурсницу доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с отравлением. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти не смогли. Вместе с девушкой капельницами с лекарством "лечился" и её возлюбленный. По нашим данным, парня удалось откачать, сейчас он находится в больнице.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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