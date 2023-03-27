Врач указал на важный нюанс "Лаеннека", которым насмерть отравилась студентка Сеченовки

Терапевт Надирбек Дыдымов в беседе с Лайфом рассказал о препарате "Лаеннек", после применения которого в Москве умерла студентка Сеченовского медуниверситета. Медик обратил внимание на то, что средство прошло клинические испытания и, следовательно, разрешено к применению, но при этом оно так и не одобрено крупными международными фармацевтическими агентствами.

Производитель "Лаеннека" утверждает, что препарат, представляющий собой гидролизат человеческой плаценты, имеет довольно широкий спектр действия. В частности, он применяется при ранах, рубцах, хронических заболеваниях печени, климаксе, бесплодии, неудачном ЭКО, атопическом дерматите, герпесе. Кроме того, производитель рекомендует принимать лекарство при снижении иммунитета, хронической усталости, а также признаках старения и нарушения мозгового кровообращения.

"Прошу отметить, что один из главных аспектов, который должен сразу заострить внимание специалистов здравоохранения, это то, что на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам нет информации о подобном препарате и нет одобрения у экстракта плаценты от американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)", — отметил наш собеседник.