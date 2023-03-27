Представители производителя "Лаеннека": Препарат не может довести до смерти
Представители производителя "Лаеннека" прокомментировали смерть студентки в Москве
В фармацевтической компании RHANA, которая является официальным представителем Japan Bio Products Co., Ltd — производителя японского препарата "Лаеннек", прокомментировали Лайфу смерть студентки Сеченовского медуниверситета. Девушка вместе с парнем "поднимала иммунитет" капельницами с данным лекарством.
Так, в организации пояснили, что "Лаеннек" не может привести к летальному исходу, в связи с этим там не исключают, что студентка могла попросту отравиться подделкой. Кроме того, представители производителя уверяют, что капельницы с данным препаратом в российских поликлиниках делают исключительно по назначению врачей, поэтому неизвестно, откуда он взялся у погибшей.
"Системы с этим препаратом делают в поликлиниках по назначению врача. Вопрос: где эта девушка его приобрела и как вводила? Она могла купить подделку, препарат сейчас очень популярен. У него нет противопоказаний. До смерти он довести не может", — сказали нам в компании.
Напомним, 27 марта стало известно, что в Москве студентка Сеченовского медуниверситета скончалась после употребления препарата "Лаеннек". Пятикурсницу доставили в реанимацию НИИ Склифосовского с отравлением. Врачи боролись за её жизнь, однако спасти не смогли. Вместе с девушкой капельницами с лекарством "лечился" и её возлюбленный. Парня удалось откачать, сейчас он находится в больнице.
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