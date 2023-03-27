Представители производителя "Лаеннека": Препарат не может довести до смерти

В фармацевтической компании RHANA, которая является официальным представителем Japan Bio Products Co., Ltd — производителя японского препарата "Лаеннек", прокомментировали Лайфу смерть студентки Сеченовского медуниверситета. Девушка вместе с парнем "поднимала иммунитет" капельницами с данным лекарством.

Так, в организации пояснили, что "Лаеннек" не может привести к летальному исходу, в связи с этим там не исключают, что студентка могла попросту отравиться подделкой. Кроме того, представители производителя уверяют, что капельницы с данным препаратом в российских поликлиниках делают исключительно по назначению врачей, поэтому неизвестно, откуда он взялся у погибшей.