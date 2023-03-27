Погибшая от иммунного препарата студентка Сеченовки "лечила" не только парня, но и его родню

Парню погибшей студентки Сеченовского медуниверситета, который вместе с ней лечился препаратом "Лаеннек", теперь предстоит долгое лечение, чтобы полностью восстановить организм. Об этом рассказал его отец. По словам мужчины, сын находится в "ужасном состоянии", основной удар от сомнительного иммуномодулятора пришёлся на лёгкие и сосуды.

В интервью телеканалу "360" отец пострадавшего отметил, что Анна лечила не только его сына, но и практически всю родню. В частности, девушка предлагала мужчине препараты для улучшения работы желудка, а также постоянно советовала попробовать какие-то новомодные лекарства.

"У меня язва желудка. Она мне привезла флакон и сказала, мол, <…> пейте, будет лучше заживляться. Я не очень хороший пациент. Могу начать, а потом тут же резко бросить", — рассказал журналистам мужчина.