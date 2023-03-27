Убивший студентку Сеченовки препарат оказался ещё и повышающим риск развития рака
Онколог Назлиева: Применение препарата "Лаеннек" может повышать риск развития рака
Препарат для иммунитета и омоложения, который себе и своему молодому человеку колола студентка Сеченовки перед смертью, имеет целый ряд побочных эффектов. В том числе "Лаеннек" может повышать риск развития рака. Об этом Лайфу рассказала онколог, маммолог Данаила Назлиева.
"Лаеннек" — это разновидность плацентарного экстракта, который получают из плаценты беременной матери. Он содержит ряд различных соединений, включая факторы роста, гормоны и белки. Эти соединения могут способствовать укреплению иммунной системы, улучшению способности организма бороться с инфекциями и даже уменьшению воспаления. Кроме того, "Лаеннек" может помочь улучшить качество кожи, волос и ногтей, а также уменьшить симптомы предменструального синдрома. Когда речь заходит о возможных побочных эффектах "Лаеннека", важно помнить, что организм каждого человека индивидуален", — предупредила Назлиева.
Она подчеркнула, что побочные эффекты препарата могут варьироваться от человека к человеку. Кто-то испытывает головную боль, головокружение, тошноту, диарею. У кого-то снижается уровень лейкоцитов в крови, повышается уровень холестерина, сокращается выработка эритроцитов.
"Кроме того, "Лаеннек" был связан с повышенным риском развития некоторых видов рака, поэтому перед приёмом препарата необходимо проконсультироваться с врачом", — предупредила онколог.
Данаила Назлиева заключила, что этот препарат может быть эффективным средством для укрепления иммунной системы и поддержания здоровья организма. При этом нужно помнить, что он может иметь потенциальные побочные эффекты, а значит, пациент должен понимать потенциальные риски, связанные с приёмом препарата. В любом случае, отметила врач, принимать его нужно только в соответствии с инструкциями, прислушиваясь к реакциям своего организма.
Как рассказывал Лайф, в Москве студентка Сеченовского медуниверситета скончалась после употребления препарата "Лаеннек". Девушку привезли в реанимацию НИИ Склифосовского с отравлением. Врачи боролись за её жизнь, но спасти не сумели. Вместе с девушкой капельницами с лекарством "лечился" и её возлюбленный. Его спасти удалось.
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