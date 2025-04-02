В Красноярске задержали ещё семь подпольных «врачей», которые погубили пациентов

В Красноярске задержали семерых участников организованной группы по делу о смерти пациентов из-за капельниц от алкогольной и наркотической зависимостях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В Красноярске задержали ещё семерых фигурантов дела о смерти людей. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержаны ещё семь человек», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас фигурантами уголовного дела являются 24 медика. По версии следствия, специалисты за деньги оказывали незаконные услуги на дому тем, кто страдает алкогольной или наркотической зависимостью. Для этого медработники капельным способом вводили растворы, в которых содержались лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества. Причём полноценная диагностика игнорировалась, а правила оказания медицинской помощи при неотложных состояниях не соблюдались. Это повлекло за собой смерть восьми человек.

В СК уточнили, что дома у задержанных прошли обыски, были изъяты медицинские препараты и документы. Сейчас следователи устанавливают остальных участников организованной группы.