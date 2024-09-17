«Большие риски»: Нарколог предупредил об опасности антипохмельных капельниц на дому Нарколог Казанцев: Тяжёлый алкоголизм и наркоманию нельзя лечить на дому 17 сентября, 14:05 Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Алкоголизм или наркоманию в тяжёлом состоянии нельзя лечить на дому, так как велики риски возникновения побочных эффектов, вплоть до летального исхода. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Так специалист прокомментировал инцидент в Красноярске, где после капельниц от похмелья умерли сразу три пациента.

Как отметил медик, многие люди относятся к алкоголизму и наркомании чересчур несерьёзно, хотя на самом деле это смертельно опасное заболевание. Поэтому лечение данного недуга, подчеркнул Казанцев, должно проходить строго под контролем специалистов. Таким пациентам, по словам врача, необходимо место, исключающее употребление алкоголя и наркотиков, коим и является стационар.

Лечить на дому — это большие риски. У тех, кто употребляет наркотики, например, любая малейшая передозировка препаратами может привести к параличу дыхательного центра, так называемому передозу. А тут и препарат, и употребить могут, это частая история, когда кто-то кого-то прокапал, а человек потом взял и употребил, то есть, усилил действие. Алексей Казанцев Врач психиатр-нарколог

Комментируя трагические случаи в Красноярске, Казанцев призвал пользоваться услугами медицинских учреждений, у которых есть лицензии. Что конкретно вкололи умершим сибирякам нарколог не знает, но предполагает, что, возможно, это были капельницы с седативными препаратами. А вот последствия такого «коктейля» могут быть самыми непредсказуемыми. К примеру, если пациент смешает лекарства с наркотиками или алкоголем, то без оперативной медицинской помощи запросто может умереть.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали девять человек, нелегально оказывавших услуги по «лечению» от наркомании и алкоголизма. Для этого они через капельницы вводили пациентам растворы, содержащие сильнодействующие и психотропные вещества. На данный момент известно о троих погибших. Возбуждено уголовное дело

Авторы Андрей Горяничев