Женщина с 4-й стадией рака рассказала о первом симптоме болезни

Пока что лучшим средством от рака является профилактика. Ранее онколог рассказал, что обычный зелёный брокколи может стать для человек щитом от онкологических заболеваний. В нём содержатся кальций, хром, витамин С (обеспечивающий 100% дневной нормы), витамин К (77%), а также комплекс витаминов группы В.