Женщина с 4-й стадией рака рассказала о первом симптоме болезни

NYT: Американка с раком 4-й стадии рассказала о первом симптоме болезни
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Американка Луиза Альтезе-Исидори, боровшаяся с тяжёлой формой рака, поделилась историей своего диагноза. По информации The New York Post, всё началось с обнаружения небольшой кисты на яичнике.
Результаты первичного обследования не выявили признаков злокачественности у новообразования. Пациентка, однако, не почувствовала облегчения, и её недомогание сохранилось. В связи с этим 50-летняя Луиза решила пройти повторное обследование. По её словам, после ознакомления с новыми данными, её лечащий врач заметно изменился в лице.
«Он увидел, что я вся в раковых опухолях», — рассказала американка журналистам.
У женщины был диагностирован рак яичников четвёртой стадии, что потребовало удаления селезёнки, желудка, аппендикса, желчного пузыря и яичников. Пациентка успешно вышла в ремиссию, и хотя риск рецидива высок, врачи настроены оптимистично.
Пока что лучшим средством от рака является профилактика. Ранее онколог рассказал, что обычный зелёный брокколи может стать для человек щитом от онкологических заболеваний. В нём содержатся кальций, хром, витамин С (обеспечивающий 100% дневной нормы), витамин К (77%), а также комплекс витаминов группы В.