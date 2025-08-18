Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 10:09

Женщина с 4-й стадией рака рассказала о первом симптоме болезни

NYT: Американка с раком 4-й стадии рассказала о первом симптоме болезни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Американка Луиза Альтезе-Исидори, боровшаяся с тяжёлой формой рака, поделилась историей своего диагноза. По информации The New York Post, всё началось с обнаружения небольшой кисты на яичнике.
Результаты первичного обследования не выявили признаков злокачественности у новообразования. Пациентка, однако, не почувствовала облегчения, и её недомогание сохранилось. В связи с этим 50-летняя Луиза решила пройти повторное обследование. По её словам, после ознакомления с новыми данными, её лечащий врач заметно изменился в лице.

«Он увидел, что я вся в раковых опухолях», — рассказала американка журналистам.

У женщины был диагностирован рак яичников четвёртой стадии, что потребовало удаления селезёнки, желудка, аппендикса, желчного пузыря и яичников. Пациентка успешно вышла в ремиссию, и хотя риск рецидива высок, врачи настроены оптимистично.
Учёные рассказали, почему секрет лекарства от рака постоянно ускользает от них
Учёные рассказали, почему секрет лекарства от рака постоянно ускользает от них

Пока что лучшим средством от рака является профилактика. Ранее онколог рассказал, что обычный зелёный брокколи может стать для человек щитом от онкологических заболеваний. В нём содержатся кальций, хром, витамин С (обеспечивающий 100% дневной нормы), витамин К (77%), а также комплекс витаминов группы В.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar