Мурашко объяснил, почему число онкологических заболеваний в будущем будет расти

Онкологические заболевания будут по-прежнему занимать ведущее место в медицинской практике в обозримом будущем. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время выступления на VI Международном форуме «Инновационная онкология».

Оне отметил, что в прошлом году в России выявили 715 тысяч новых случаев рака. Число россиян, находящихся под наблюдением онкологов, достигло более 4,4 миллиона человек.

«Согласно прогнозу экспертов в здравоохранении, количество заболевших онкологическими заболеваниями во всем мире к 2050 году возрастёт до 35 млн случаев, а смертность — до 18,5 млн регистрируемых случаев и прирост составит 90%», — добавил министр.

При этом Мурашко подчеркнул, что в России наблюдается положительная динамика в онкологии. Впервые за всю историю, доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, превысила 61,5%, что говорит об успешности скрининговых мероприятий. Также достигнут исторический минимум по одногодичной летальности больных с ЗНО — снижение составило 22%. Министр подчеркнул, что увеличение на 10,5% доли пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением более пяти лет, является важным индикатором общей эффективности работы онкологической службы.