Блогер Артемий Лебедев предложил лечить депрессию копанием картошки

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что лучшим способом лечения депрессии является физический труд, в частности, копание картошки. Он считает, что молодёжь слишком часто жалуется на проблемы, ничего не делает, но при этом хочет получать деньги без труда.