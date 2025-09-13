Блогер Артемий Лебедев предложил лечить депрессию копанием картошки
Обложка © Life.ru
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что лучшим способом лечения депрессии является физический труд, в частности, копание картошки. Он считает, что молодёжь слишком часто жалуется на проблемы, ничего не делает, но при этом хочет получать деньги без труда.
«Если пойти перекопать поле картошки, сразу все депрессии как рукой снимет», — заявил Лебедев.
Ранее специалисты предупредили россиян о риске перехода прокрастинации в депрессивное состояние, разъяснив ключевые отличия этого явления от обычной лени и предложив методы борьбы с ним. Также Life.ru представил пять научно обоснованных способов эффективного преодоления осенней хандры, доказавших свою практическую результативность.