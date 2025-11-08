Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за террористические атаки Киева

ВС России нанесли мощный ответный удар по объектам военно-промышленного и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.

Ведомство сообщило о применении высокоточного оружия различного базирования. Удар был осуществлён с использованием воздушных, наземных и морских комплексов. Особо было отмечено применение гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

Основными целями атаки стали предприятия украинского ВПК и сопутствующие энергетические объекты, обеспечивающие их функционирование. В Минобороны России подчеркнули, что все поставленные задачи выполнены — назначенные цели полностью поражены.

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь 8 ноября силы противовоздушной обороны России сбили 79 украинских беспилотников над регионами страны. Больше всего дронов — 36 — уничтожили над территорией Ростовской области.