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Регион
Опубликовано 8 ноября 2025, 04:18

ВСУ массово теряют дроны и артиллерию в попытках вернуть контроль над Сумщиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Командование Вооружённых сил Украины предпринимает попытки вернуть контроль над потерянными территориями в Сумской области. Для этого в регионе сосредоточили множество беспилотников и артиллерию. Однако ВС РФ постепенно уничтожают силы противника. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника, командование ВСУ задействует все доступные ресурсы в этом регионе.

«Помимо большого количества БПЛА сосредоточено значительное количество ствольной артиллерии различных типов и калибров»,цитирует источник РИА «Новости».

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Ранее Life.ru сообщал, что российские бойцы группировки войск «Север» продолжают вести активные бои по всей линии соприкосновения в Сумской области. Российская авиация, артиллерия и расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов наносят удары по позициям противника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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