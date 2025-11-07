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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 09:34

Группировка «Север» ведёт тяжёлые встречные бои в Сумской области

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские бойцы группировки войск «Север» продолжают вести интенсивные встречные бои по всей линии боевого соприкосновения в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По данным источника, российская авиация, артиллерия и расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов активно наносят удары по выявленным позициям противника. Украинские подразделения предпринимают попытки контратаковать и вернуть утраченные позиции.

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Согласно опубликованной карте, бои идут в районах сел Кондратовка, Андреевка, Варачино, Юнаковка и Садки. Отмечается, что в ходе одной из неудачных контратак Вооружённые силы Украины потеряли до 70% личного состава штурмовых подразделений.

Группировка войск «Север» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооружённых сил России, задействованных в зоне специальной военной операции. Её зона ответственности охватывает северные участки фронта, включая Белгородскую, Курскую и Сумскую области, а также прилегающие районы.

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Основные задачи группировки — удержание и расширение линии соприкосновения, предотвращение диверсий и прорывов противника, а также проведение контрнаступательных действий.

В состав «Севера» входят части сухопутных войск, авиации и артиллерии, которые координируют действия с другими объединениями — «Центр», «Юг», «Восток» и «Днепр».

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Марина Фещенко
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