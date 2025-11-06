Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 04:44

ВСУ испытывают катастрофическую нехватку военных в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlasov Yevhenii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vlasov Yevhenii

Украинские вооружённые силы столкнулись с острой нехваткой военнослужащих в Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА «Новости».

Один из источников сообщил, что для удержания позиций приходится привлекать личный состав инженерных подразделений.

«Из-за катастрофической нехватки личного состава на удержание позиций привлекают личный состав инженерных подразделений. В частности, в Сумскую область переброшена 26-я отдельная днепровская путевосстановительная бригада», — говорится в сообщении.
Солдатам ВСУ массово ампутируют руки и ноги из-за медицинских стандартов НАТО
Солдатам ВСУ массово ампутируют руки и ноги из-за медицинских стандартов НАТО

Ранее сообщалось, что в подразделениях украинской армии, расположенных в районе населённого пункта Садки Сумской области, солдаты дезертируют из-за недостатка снабжения и постоянных атак со стороны группировки войск «Север». Кроме того, российские вооружённые силы отразили три попытки украинских штурмовых групп прорваться в районах Юнаковки, Алексеевки и Варачино, применив комплексное огневое поражение.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar