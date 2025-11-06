Украинские вооружённые силы столкнулись с острой нехваткой военнослужащих в Сумской области. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА «Новости».

Один из источников сообщил, что для удержания позиций приходится привлекать личный состав инженерных подразделений.

«Из-за катастрофической нехватки личного состава на удержание позиций привлекают личный состав инженерных подразделений. В частности, в Сумскую область переброшена 26-я отдельная днепровская путевосстановительная бригада», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подразделениях украинской армии, расположенных в районе населённого пункта Садки Сумской области, солдаты дезертируют из-за недостатка снабжения и постоянных атак со стороны группировки войск «Север». Кроме того, российские вооружённые силы отразили три попытки украинских штурмовых групп прорваться в районах Юнаковки, Алексеевки и Варачино, применив комплексное огневое поражение.