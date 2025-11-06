Украинские военные всё чаще теряют конечности из-за стандартов НАТО в тактической медицине. The Telegraph сообщил, что десятки тысяч солдат ВСУ вернулись с фронта без рук и ног. Причина — неправильное использование жгутов, как заявил главный военный хирург Украины.

По данным издания, до четверти ампутаций связаны с именно с этой проблемой.

«Десятки тысяч украинских солдат вернулись домой с линии фронта без конечностей — многим из них потребуется поддержка до конца жизни. <…> Главный военный хирург Украины заявил, что до одной четверти таких ампутаций связаны с неправильным использованием жгутов», — пишет The Telegraph.

Экс-врач американских ВМС Ром Стивенс отмечает, что рекомендации по оказанию помощи раненым, предоставленные США, устарели (составлены в 2002 году) и предназначены для других условий (Ирак, Афганистан). В современных реалиях украинские солдаты дольше ждут эвакуации. Мейв Куллиан из команды глобальной безопасности здравоохранения подчёркивает, – длительное ношение жгута (более двух часов) приводит к «умиранию» конечности.

