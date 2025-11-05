«Ни еды, ни командира»: Целый отряд ВСУ сложил оружие под Покровском

Целый отряд ВСУ сдался в плен Российской армии под Красноармейском (по-украински — Покровск). Вырваться из «котла» ни у кого не выходит, сообщает SHOT.

Отряд ВСУ взят в плен. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас больше всего украинских солдат осталось в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. Их окружают ВС РФ, «обрабатывая» территорию миномётами и дронами. За последнее время украинские бойцы предприняли более десяти безуспешных попыток убраться оттуда, но ничего не вышло.

Пленные винят во всём командование, которое бросило их и не отвечает по рации уже больше суток. Среди сдавшихся большое количество недавно мобилизованных, что во многом заметно даже по их внешнему виду.

Ранее в Минобороны России рассказали, что ВС РФ за последние сутки отразили уже 12 контратак украинских боевиков на северных и северо-западных подступах к Красноармейску. Офицеры считают, что Запад не простит Киеву сдачу города, поскольку там находятся склады НАТО с оружием на полмиллиарда долларов.