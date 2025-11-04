Экс-комик Владимир Зеленский удерживает войска в Покровске (Красноармейск) и Мирнограде (Димитров) из-за оставшегося там натовского вооружения и техники на сотни миллиардов долларов. Такое заявление сделал подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru.

«В Покровске и Мирнограде остаются склады ВСУ первой категории с вооружением и специальной техникой НАТО, которые главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не успел вывезти», — сказал Иванников.

Подполковник добавил, что по самым приблизительным подсчётам, стоимость оставшегося в этих городах военного имущества достигает 500 миллионов долларов. Он также заявил, что Зеленский не представляет, как будет докладывать о такой серьёзной финансовой утрате своим западным кураторам, и поэтому предпочитает лгать о ситуации на фронте как им, так и самим военнослужащим ВСУ.

Ранее сообщалось, что, несмотря на обещание главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским в течение недели снять блокаду с Покровска и приказ удерживать позиции, среди украинских военнослужащих на передовой существуют сомнения в компетентности командования. Отмечаются случаи самовольного оставления позиций украинскими силами в районе Мирнограда. В Генеральном штабе выражают обеспокоенность тем, что подобные несанкционированные отступления могут спровоцировать коллапс фронта под Покровском и привести к массовому пленению.