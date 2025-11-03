Экс-замминистра обороны Украины Дейнега заявил, что «Покровск потерян»

Украинские войска утратили контроль над Покровском (Красноармейском), а удержание Мирнограда (Димитров) более не имеет смысла из-за катастрофического развития ситуации на фронте. Об этом в своём блоге заявил экс-заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега.

По его словам, положение на западных подступах к Донбассу стремительно ухудшается, а официальные отчёты Генштаба ВСУ превращаются в фикцию. Дейнега отметил, что украинский гарнизон в Покровске практически уничтожен или деморализован, а для эффективной обороны необходима полноценная бригада, которой у ВСУ нет. Он подчеркнул, что без немедленного отвода войск последствия будут катастрофическими, и ситуация может привести к образованию бреши во фронте и потере тыловых фортификаций.

«Если в ближайшее время кто-нибудь не подпишет приказ об отводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только потери значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов. Мы можем оказаться в ситуации, когда дыру во фронте некому латать, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к ВС РФ», – заявил Дейнега.

Экс-замминистра добавил, что российская сторона и так прекрасно видит реальное положение дел с помощью дронов. Он призвал спасти тех военных, кто без приказа отказывается отступать.

Ранее сообщалось, что в районе Красноармейска (Покровска) зафиксированы случаи сдачи в плен военнослужащих ВСУ, оказавшихся в окружении. Один из пленных сообщил, что их подразделение было оставлено командованием на этом участке фронта. По его словам, осознав бессмысленность дальнейшего сопротивления в сложившейся ситуации, он и его товарищ приняли решение сдаться.