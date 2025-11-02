Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 21:26

Поддубный: «Азов»* отказался помочь окружённым в Покровске солдатам ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Личный состав украинского полка «Азов»* отказался прийти на помощь окружённым в Красноармейске (Покровске) военным ВСУ. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

Он отметил, что украинское командование, включая главкома Александра Сырского, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова (Мирнограда).

«А вот боевики «Азова»* с ним не согласны, они упёрлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов»,указал Поддубный.

Пленный ВСУшник назвал попытки вырваться из «котла» в Покровске самоубийством
Пленный ВСУшник назвал попытки вырваться из «котла» в Покровске самоубийством

Ранее Life.ru сообщал, как украинские военные открыто заявили, что около 60% Красноармейска (Покровска) уже контролируют российские войска. Один из офицеров выразил мнение, что и Покровск, и Мирноград потеряны для украинской армии.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar