Пленный ВСУшник назвал попытки вырваться из «котла» в Покровске самоубийством

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, сдавшийся в плен в Красноармейске (Покровске) ДНР, Станислав Ткаченко заявил, что попытки вырваться из «котла» российских войск были бы самоубийством.

«Фактически мы были в окружении. Нас закрыли за неделю до этого. Просили свое руководство вывести нас. Они отвечали, что ситуация наладится, поменяем, выйдете. Так никто ничего не предпринял. Мы не пробовали прорваться к своим, так как понимали это самоубийство, шансов не было», — рассказал Ткаченко.

На видео, предоставленном Минобороны, он добавил, что обстановка для подразделений ВСУ в Красноармейске крайне тяжёлая, и в условиях окружения невозможно эвакуировать раненых и погибших. А другой пленный — военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко — призвал всех украинских военных сдаваться, чтобы остаться живыми.

«Если нет, тогда умрёте. Вот и всё, всё очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже», – говорит на кадрах солдат.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.