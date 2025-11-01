Россия и США
1 ноября, 13:34

Пленный ВСУшник назвал попытки вырваться из «котла» в Покровске самоубийством

Обложка © Минобороны РФ

Военнослужащий Вооружённых сил Украины, сдавшийся в плен в Красноармейске (Покровске) ДНР, Станислав Ткаченко заявил, что попытки вырваться из «котла» российских войск были бы самоубийством.

«Фактически мы были в окружении. Нас закрыли за неделю до этого. Просили свое руководство вывести нас. Они отвечали, что ситуация наладится, поменяем, выйдете. Так никто ничего не предпринял. Мы не пробовали прорваться к своим, так как понимали это самоубийство, шансов не было», — рассказал Ткаченко.

На видео, предоставленном Минобороны, он добавил, что обстановка для подразделений ВСУ в Красноармейске крайне тяжёлая, и в условиях окружения невозможно эвакуировать раненых и погибших. А другой пленный — военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко — призвал всех украинских военных сдаваться, чтобы остаться живыми.

«Если нет, тогда умрёте. Вот и всё, всё очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже», – говорит на кадрах солдат.

Бойцы ВСУ из «котла» в Красноармейске начали сдаваться в плен после бегства командира
Напомним, что в районе Покровска в «котле» сейчас находятся около 5 тысяч украинских солдат. Президент РФ Владимир Путин предложил создать безопасный «коридор» для СМИ, чтобы они могли попасть в город для освещения ситуации, однако Киев отказался от этого предложения. Бойцы ВСУ более 20 раз пытались прорваться из окружения, а элитные «Соколы Буданова*» были уничтожены с вертолётом после высадки под Покровском.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

