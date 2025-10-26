Путину доложили в пункте управления войсками СВО о взятии 10,5 тысяч бойцов ВСУ в два «котла»

Президенту России Владимиру Путину доложили о положении дел на Купянском и Красноармейском направлениях во время посещения пункта управления объединённой группировки войск, задействованных в СВО на Украине. Офицеры ему доложили на совещании, что на первом участке фронта в окружении находится до 5 тысяч украинских военнослужащих, а на втором — около 5,5 тысячи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин провёл совещание в одном из пунктов управления с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих, задействованных в СВО.

«Был отдельный доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям. Было отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском — 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что крупная бронетанковая группировка ВСУ, насчитывающая около 600 единиц техники и состоящая из трёх механизированных бригад, оказалась в окружении под Красным Лиманом. Среди возможной трофейной техники ВС РФ могут оказаться танки «Леопард», «Абрамс» и БМП «Брэдли».