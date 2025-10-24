Российские военные взяли в котёл группу ВСУ из 600 танков и БМП под Красным Лиманом

Крупная бронетанковая группировка ВСУ, насчитывающая около 600 единиц техники и состоящая из трёх механизированных бригад, оказалась в окружении под Красным Лиманом. Среди возможной трофейной техники ВС РФ могут оказаться танки «Леопард», «Абрамс» и БМП «Брэдли», сообщает Telegram-канале Mash.

После взятия посёлка Ставки ВС РФ вышли к Лиману с двух направлений. В этом районе дислоцируются 53-я, 60-я и 63-я механизированные бригады, а также 119-я бригада территориальной обороны Украины. Сам Лиман является ключевым железнодорожным узлом ДНР, через который осуществляется основное снабжение украинских войск техникой, личным составом и боеприпасами. В городе также расположен асфальтобетонный завод, который может использоваться для строительства укрепрайонов.

ВСУ сейчас в спешке восстанавливают мосты через реку Донец, ранее разрушенные российскими БПЛА с целью затруднить снабжение противника. Необходимость восстановления переправ также связана с недавней операцией по уничтожению железнодорожной инфраструктуры Украины.

Взятие Лимана позволит российским войскам выйти непосредственно на Славянск, Краматорск и Дружковку, которые представляют собой ключевую линию обороны ВСУ на севере Донецкой области.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взяли под полный контроль село Плещеевка в Донецкой Народной Республике, сейчас идёт зачистка территории от солдат противника, которые могут укрываться от ВС РФ.