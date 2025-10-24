Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 октября, 10:21

Российские военные взяли в котёл группу ВСУ из 600 танков и БМП под Красным Лиманом

Обложка © Telegram / Минобороны России

Крупная бронетанковая группировка ВСУ, насчитывающая около 600 единиц техники и состоящая из трёх механизированных бригад, оказалась в окружении под Красным Лиманом. Среди возможной трофейной техники ВС РФ могут оказаться танки «Леопард», «Абрамс» и БМП «Брэдли», сообщает Telegram-канале Mash.

После взятия посёлка Ставки ВС РФ вышли к Лиману с двух направлений. В этом районе дислоцируются 53-я, 60-я и 63-я механизированные бригады, а также 119-я бригада территориальной обороны Украины. Сам Лиман является ключевым железнодорожным узлом ДНР, через который осуществляется основное снабжение украинских войск техникой, личным составом и боеприпасами. В городе также расположен асфальтобетонный завод, который может использоваться для строительства укрепрайонов.

ВСУ сейчас в спешке восстанавливают мосты через реку Донец, ранее разрушенные российскими БПЛА с целью затруднить снабжение противника. Необходимость восстановления переправ также связана с недавней операцией по уничтожению железнодорожной инфраструктуры Украины.

Взятие Лимана позволит российским войскам выйти непосредственно на Славянск, Краматорск и Дружковку, которые представляют собой ключевую линию обороны ВСУ на севере Донецкой области.

ВС РФ нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взяли под полный контроль село Плещеевка в Донецкой Народной Республике, сейчас идёт зачистка территории от солдат противника, которые могут укрываться от ВС РФ.

Наталья Афонина
