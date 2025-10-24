Сектор Газа
24 октября, 09:36

ВС РФ нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

ВС РФ нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине — один массированный и шесть групповых. Как сообщает Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России с 18 по 24 октября.

В результате поражены предприятия ВПК Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует ВСУ, места сборки, производства, хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских военных и наемников.

ВСУ расстреляли семерых сослуживцев за отказ идти в бой против ВС РФ под Купянском
А ранее военблогер Юрий Подоляка спрогнозировал, что в рамках осенне-зимней кампании Армия России сосредоточится на ударах по энергетической системе Украины, чтобы подорвать её военно-промышленный потенциал. Параллельно будут предприняты попытки продвижения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Вишнякова
