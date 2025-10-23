Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 15:13

Вынос энергетики и удары по ВПК: Подоляка озвучил прогноз на осенне-зимнюю кампанию ВС России

Блогер Подоляка сделал прогноз на осенне-зимнюю кампанию ВС РФ в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

В рамках осенне-зимней кампании Армия России сосредоточится на ударах по энергетической системе Украины, чтобы подорвать её военно-промышленный потенциал. Параллельно будут предприняты попытки продвижения сухопутных войск на отдельных направлениях. Об этом в Telegram-канале заявил военный блогер Юрий Подоляка.

«Вынос энергетики Украины (с блэкаутами) осенью-зимой — сценарий вполне себе возможный. (...) Задача — сделать так, чтобы ВПК Украины начал серьёзно сбоить», — объяснил блогер.

Также продолжатся атаки на энергетические объекты, тяговые подстанции, локомотивы, промышленные предприятия и выявленные склады с вооружением.

Как считает Подоляка, также высока вероятность потери Украиной значительной части ДНР. Кроме того, ВС РФ, вероятно, попытаются к весне установить контроль над северными районами Запорожской области и продвинуться в Днепропетровской и Херсонской областях.

Новости СВО. ВС РФ взяли Ивановку и Павловку, выкашивают ВСУ в Покровской воронке, Зеленский разводит скандинавов на помощь, 23 октября
Новости СВО. ВС РФ взяли Ивановку и Павловку, выкашивают ВСУ в Покровской воронке, Зеленский разводит скандинавов на помощь, 23 октября

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины. Ракетные удары были направлены на ключевые объекты энергетической инфраструктуры, включая гидро- и теплоэлектростанции.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar