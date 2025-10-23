Вынос энергетики и удары по ВПК: Подоляка озвучил прогноз на осенне-зимнюю кампанию ВС России

В рамках осенне-зимней кампании Армия России сосредоточится на ударах по энергетической системе Украины, чтобы подорвать её военно-промышленный потенциал. Параллельно будут предприняты попытки продвижения сухопутных войск на отдельных направлениях. Об этом в Telegram-канале заявил военный блогер Юрий Подоляка.

«Вынос энергетики Украины (с блэкаутами) осенью-зимой — сценарий вполне себе возможный. (...) Задача — сделать так, чтобы ВПК Украины начал серьёзно сбоить», — объяснил блогер.

Также продолжатся атаки на энергетические объекты, тяговые подстанции, локомотивы, промышленные предприятия и выявленные склады с вооружением.

Как считает Подоляка, также высока вероятность потери Украиной значительной части ДНР. Кроме того, ВС РФ, вероятно, попытаются к весне установить контроль над северными районами Запорожской области и продвинуться в Днепропетровской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на территории Украины. Ракетные удары были направлены на ключевые объекты энергетической инфраструктуры, включая гидро- и теплоэлектростанции.