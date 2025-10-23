Новости СВО. ВС РФ взяли Ивановку и Павловку, выкашивают ВСУ в Покровской воронке, Зеленский разводит скандинавов на помощь, 23 октября Оглавление Курская область, 23 октября Днепропетровская область, 23 октября Донецкая Народная Республика, 23 октября Запорожская область, 23 октября Поставки Gripen для ВСУ: В чём главный нюанс сделки со Швецией Финансовая помощь Украине: Норвегия оплатит газ для Киева ВСУ отступают в Днепропетровской и Запорожской областях, Сырский подписал смертный приговор украинским боевикам на Покровском направлении, Зеленский выпросил у Швеции новые самолёты, которых не будет в ближайшие годы, — дайджест Life.ru. 22 октября, 21:07 Армия России теснит ВСУ из Красноармейска. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 23 октября

Российские артиллеристы продолжают уничтожать личный состав ВСУ у Искрисковщины и Рыжевки. Сёла граничат с Курской областью. На Сумщине противник пытался наступать в районах Константиновки, Варачино и Кондратовки. Выбить наши войска со своих позиций пытались подразделения 58-й ОМБр, 225-й ОШП и 425-й ОШП «Скала», но, понеся потери, враг вернулся на исходные рубежи.

Днепропетровская область, 23 октября

В Днепропетровской области флаг России поднят над Ивановкой. Это село расположено на границе с ДНР. На этом участке фронта наступает группировка «Центр».

— В семи километрах к северо-востоку – Новопавловка, расположенная на трассе Т0428 и идущая на Межевую и Славянку. Эта рокадная дорога играет для ВСУ важную роль. Если её перерезать, противник лишится логистики на значительном участке условно центральнодонецкого фронта, — объяснил важность новых завоеваний военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 23 октября 2025 года. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ивановка Днепропетровской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Донецкая Народная Республика, 23 октября

Армия России постепенно берёт под контроль Красноармейск (Покровск). Военный корреспондент Павел Кукушин отметил, что боевики ВСУ называют происходящие события на этом направлении Покровской воронкой. Средняя продолжительность жизнь вэсэушника здесь не превышает четыре дня.

— В Красноармейске мы движемся вдоль ж/д полотна, которое делит город на северную и южную части. В южной части только на юго-востоке остаются вэсэушники. С освобождением Чунишина и Новопавловки мы уже давим на юго-восточную часть, заходим в Гнатовку, это уже юго-восточная окраина города, — сообщил военкор Кукушин.

Также идут бои за Димитров (Мирноград). Российские подразделения продвигаются с южной, с восточной и с северной сторон.

Расчёт ЗРК «Бук-М3» обеспечил воздушное прикрытие подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область, 23 октября

Армия России освободила в Запорожской области посёлок Павловка. Этот населённый пункт находится на расстоянии около 15 километров от Степногорска, за который уже идут бои. Примерно столько же и до Орехова. Ранее на этот город началось наступление со стороны Малой Токмачки. Киев перебрасывает на это направление дополнительные силы.

— Личный состав 70-й МСП и 4-й военной базы вгрызается в оборону противника в Малой Токмачке. Благодаря совместным усилиям удалось зацепиться за окраину. Наше продвижение идёт малыми шагами из-за частых туманов и нелётной погоды. Однако это влияет и на возможности противника, что позволило нашим войскам продвинуться к исправительной колонии, — рассказали о боях за Орехов авторы канала «Архангел спецназа».

Карта СВО на 23 октября 2025 года. Подразделения ГВ «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Павловка в Запорожской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Поставки Gripen для ВСУ: В чём главный нюанс сделки со Швецией

Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение, согласно которому Украина получит до 150 шведских истребителей Gripen E. Но рассчитывать, что уже завтра в небе появятся машины от компании SAAB, не нужно.

— Мы сможем начать поставки примерно через три года, при этом не будет поставлено сразу 150 самолётов, — заявил Кристерссон.

Глава киевского режима намерен ждать шведские самолёты три года. Фото © ТАСС / ZUMA

В Стокгольме уверены, что такая поставка сможет укрепить воздушные силы Украины. Saab JAS 39 Gripen совершил свой первый полёт в 1988 году. Эти истребители используются не только шведскими ВВС, но и венгерскими, британскими, чешскими. Самолёт может нести ракеты класса «воздух – воздух», «воздух – земля», а также бомбы.

Финансовая помощь Украине: Норвегия оплатит газ для Киева

Украина выпросила в Скандинавии не только самолёты, но и деньги. Норвегия выделит 150 миллионов долларов киевскому режиму. Деньги должны пойти на закупку газа.

— Поблагодарил Норвегию за эту помощь и премьер-министра Йонаса Гару Стере во время нашей встречи <…> Мы обсудили потребности Украины в системах ПВО, ракетах к ним и других шагах, которые могут укрепить Украину зимой, — сообщил Зеленский.

По его словам, также обсуждался вопрос производства ракет и БПЛА. Вероятно, украинский диктатор понимает, что на территории Украины ему производство не открыть, а продолжать боевые действия нужно.

