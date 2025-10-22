Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Новости СВО. Прорыв к Орехову, ВС РФ зачищают Константиновку, ВСУ отступают, Киев и Запад в панике требуют заморозить фронт, 22 октября

Оглавление
Курская область, 22 октября
Донецкая Народная Республика, 22 октября
Запорожская область, 22 октября
Провал ВСУ: производство ракет «Фламинго» сорвано
Запад требует перемирия по линии фронта: раскрыты причины

Армия России начала наступление в Запорожской области, Киев теряет позиции на Покровском направлении, Европа захотела остановку боевых действий по линии соприкосновения — дайджест Life.ru

21 октября, 21:07
Армия России окружает позиции ВСУ в Константиновке. Обложка © ТАСС / Александр Река

Армия России окружает позиции ВСУ в Константиновке. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 22 октября

Армия России уничтожила отряды боевиков ВСУ у сумских сёл Искрисковщина и Рыжевка. Эти населённые пункты находятся на границе с Курской областью. Противник не перестаёт безуспешно контратаковать на Сумщине. Очередные накаты отбиты в районе Константиновки.

Киев продолжает перебрасывать свои силы в приграничье. Группировке «Север» стало известно о прибытии из ДНР подразделений 17-й бриганы Национальной гвардии Украины «Рейд».

Расчётом зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» Южной группировки войск уничтожен украинский разведывательный БПЛА «Фурия». Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 22 октября

По предварительным данным, Армия России выбила ВСУ из села Луч (Проминь). Противник отступил в Димитров (Мирноград). Сегодня Покровское направление остаётся одним из самых горячих, но успехов у Киева здесь нет, на что обращают внимание западные журналисты.

— Битва за критически важный город Покровск приближается к своему апогею. Российские штурмовики сейчас ведут бои за центр города. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ и огромные потери, Украина стоит на пороге нового поражения, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Продолжаются активные действия наших войск у Константиновки. Здесь наступают военнослужащие группировки «Центр».

— Сама же Константиновка находится в полуокружении наших войск, активные бои идут и в городской черте, где каждый день ведётся охота на технику и живую силу неприятеля, — отметил военкор Евгений Поддубный.

Запорожская область, 22 октября

Началось наступление ВС РФ на Орехов. Прорыв идёт от Нестерянки до Малой Токмачки. По сведениям канала «Военная хроника», наши штурмовики на мотоциклах и бронетехники смогли добраться до последнего населённого пункта. Им удалось закрепиться в нём. Противник здесь применяет большое количество БПЛА и РСЗО HIMARS.

Карта СВО на 22 октября 2025 года. Армия России продвигается к Орехову Запорожской области. Фото © divgen.ru

Карта СВО на 22 октября 2025 года. Армия России продвигается к Орехову Запорожской области. Фото © divgen.ru

Считается, что Орехов является важным укрепрайоном ВСУ в Запорожской области. Его освобождение позволит развивать движение в сторону Запорожья.

Провал ВСУ: производство ракет «Фламинго» сорвано

Украинская ракета FP-5 «Фламинго» никуда не полетит, просто потому что её не будет. Секретарь Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко дал понять, что Владимир Зеленский преувеличил возможности производства.

— Я недавно слушал то, что сказал президент. Он говорил именно, что мы сделаем три тысячи крылатых ракет, я тогда сомневался. И, в принципе, я был прав, и мой многолетний опыт службы в армии, спецслужбах, а также в оборонно-промышленном комплексе подтверждает, что заявления делать легче, чем потом их выполнять, — сказал нардеп Костенко.

Киев переоценил возможности производства ракет «Фламинго». Фото © Youtube / DEFENCE CENTRAL

Киев переоценил возможности производства ракет «Фламинго». Фото © Youtube / DEFENCE CENTRAL

Теперь он призывает наказать тех, кто не выполнил задачу Зеленского либо же ввёл его в заблуждение. Производить их должна была компания Fire Point. Сейчас ею занимаются сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Запад требует перемирия по линии фронта: раскрыты причины

Лидеры европейских стран и глава киевского режима выпустили заявление с призывом остановить боевые действия на текущий линии соприкосновения.

— Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, согласно которой боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров, говорится в документе.

При этом они призывают усилить давление на Россию, а также сообщили, что ищут возможность использовать российские замороженные активы.

Военный корреспондент Александр Коц объяснил, зачем Западу резко понадобилось перемирие.

— Очевидно, зачем противник навязывает нам перемирие по линии фронта. Чтобы наши войска отошли от окружённых городов, чтобы ВСУ смогли восстановить боеспособность и залатать дыры на фронте. А потом со свежими силами вновь атаковать российские регионы. Мы это уже проходили в 2014-м и 2015-м, когда принимались первые и вторые Минские соглашения. История показала, что эти перемирия нужны были Западу, чтобы перевооружить ВСУ, — пишет Коц.

Новости СВО. Освободили Ленино, ВС РФ зачищают Красноармейск, генерал Драпатый будет спасать Харьков, Трамп не простил Зеленскому Нобелевку, 21 октября
Новости СВО. Освободили Ленино, ВС РФ зачищают Красноармейск, генерал Драпатый будет спасать Харьков, Трамп не простил Зеленскому Нобелевку, 21 октября
BannerImage
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!