Новости СВО. Прорыв к Орехову, ВС РФ зачищают Константиновку, ВСУ отступают, Киев и Запад в панике требуют заморозить фронт, 22 октября

Армия России начала наступление в Запорожской области, Киев теряет позиции на Покровском направлении, Европа захотела остановку боевых действий по линии соприкосновения — дайджест Life.ru 21 октября, 21:07 Армия России окружает позиции ВСУ в Константиновке. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 22 октября

Армия России уничтожила отряды боевиков ВСУ у сумских сёл Искрисковщина и Рыжевка. Эти населённые пункты находятся на границе с Курской областью. Противник не перестаёт безуспешно контратаковать на Сумщине. Очередные накаты отбиты в районе Константиновки.

Киев продолжает перебрасывать свои силы в приграничье. Группировке «Север» стало известно о прибытии из ДНР подразделений 17-й бриганы Национальной гвардии Украины «Рейд».

Расчётом зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» Южной группировки войск уничтожен украинский разведывательный БПЛА «Фурия». Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 22 октября

По предварительным данным, Армия России выбила ВСУ из села Луч (Проминь). Противник отступил в Димитров (Мирноград). Сегодня Покровское направление остаётся одним из самых горячих, но успехов у Киева здесь нет, на что обращают внимание западные журналисты.

— Битва за критически важный город Покровск приближается к своему апогею. Российские штурмовики сейчас ведут бои за центр города. Несмотря на отчаянное сопротивление ВСУ и огромные потери, Украина стоит на пороге нового поражения, — заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Продолжаются активные действия наших войск у Константиновки. Здесь наступают военнослужащие группировки «Центр».

— Сама же Константиновка находится в полуокружении наших войск, активные бои идут и в городской черте, где каждый день ведётся охота на технику и живую силу неприятеля, — отметил военкор Евгений Поддубный.

Запорожская область, 22 октября

Началось наступление ВС РФ на Орехов. Прорыв идёт от Нестерянки до Малой Токмачки. По сведениям канала «Военная хроника», наши штурмовики на мотоциклах и бронетехники смогли добраться до последнего населённого пункта. Им удалось закрепиться в нём. Противник здесь применяет большое количество БПЛА и РСЗО HIMARS.

Карта СВО на 22 октября 2025 года. Армия России продвигается к Орехову Запорожской области. Фото © divgen.ru

Считается, что Орехов является важным укрепрайоном ВСУ в Запорожской области. Его освобождение позволит развивать движение в сторону Запорожья.

Провал ВСУ: производство ракет «Фламинго» сорвано

Украинская ракета FP-5 «Фламинго» никуда не полетит, просто потому что её не будет. Секретарь Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко дал понять, что Владимир Зеленский преувеличил возможности производства.

— Я недавно слушал то, что сказал президент. Он говорил именно, что мы сделаем три тысячи крылатых ракет, я тогда сомневался. И, в принципе, я был прав, и мой многолетний опыт службы в армии, спецслужбах, а также в оборонно-промышленном комплексе подтверждает, что заявления делать легче, чем потом их выполнять, — сказал нардеп Костенко.

Киев переоценил возможности производства ракет «Фламинго». Фото © Youtube / DEFENCE CENTRAL

Теперь он призывает наказать тех, кто не выполнил задачу Зеленского либо же ввёл его в заблуждение. Производить их должна была компания Fire Point. Сейчас ею занимаются сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.

Запад требует перемирия по линии фронта: раскрыты причины

Лидеры европейских стран и глава киевского режима выпустили заявление с призывом остановить боевые действия на текущий линии соприкосновения.

— Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа, согласно которой боевые действия должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров, — говорится в документе.

При этом они призывают усилить давление на Россию, а также сообщили, что ищут возможность использовать российские замороженные активы.

Военный корреспондент Александр Коц объяснил, зачем Западу резко понадобилось перемирие.

— Очевидно, зачем противник навязывает нам перемирие по линии фронта. Чтобы наши войска отошли от окружённых городов, чтобы ВСУ смогли восстановить боеспособность и залатать дыры на фронте. А потом со свежими силами вновь атаковать российские регионы. Мы это уже проходили в 2014-м и 2015-м, когда принимались первые и вторые Минские соглашения. История показала, что эти перемирия нужны были Западу, чтобы перевооружить ВСУ, — пишет Коц.

Авторы Даниил Черных