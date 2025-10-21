Новости СВО. Освободили Ленино, ВС РФ зачищают Красноармейск, генерал Драпатый будет спасать Харьков, Трамп не простил Зеленскому Нобелевку, 21 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 21 октября Курская область, 21 октября Обороной Харькова займётся генерал, сбежавший из-под Красноармейска Переговоры Лаврова и Рубино: что обсуждали министры после диалога Путина и Трампа Трамп и Нобелевка: как обида президента США повлияла на переговоры с Зеленским Армия России вышла к границе Днепропетровской области, ВСУ в оперативном окружении под Красноармейском, врага уничтожают на Сумщине, стали известны подробности переговоров Трампа и Зеленского — дайджест Life.ru 20 октября, 21:07 Армия России продвигается на позициях в Днепропетровской области, 21 октября 2025 года. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 21 октября

Армия России продвинулась ещё на одном участке к Днепропетровской области, освободив село Ленино (Молодецкое) в ДНР. Военный корреспондент Александр Коц отметил, что на сопредельной территории ближайшим населённым пунктом является Новоподгородное и его взятие позволит развивать дальнейшее наступление.

— Его захват позволит создать на Днепропетровщине новый плацдарм с перспективой выхода на Межевую. Она расположена на трассе Т0428, играющей для ВСУ роль рокадной дороги, проходящей вдоль линии фронта. Если её перерезать, это нанесёт колоссальный урон по логистическим возможностям украинской армии, — пишет военкор Коц.

Канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники сообщает, что в Красноармейске (Покровске) наши штурмовики добрались до здания железнодорожного вокзала, находящегося в центральной части города. Вокруг самого города ситуация также не в пользу ВСУ, так как наступление Армии России идёт с нескольких направлений.

На Покровском направлении продолжаются бои во Владимировке и селе Шахово. В последнее ВС РФ зашли с западной стороны. Идёт освобождение Родинского. Ситуация осложняется тем, что противник занимает высоты и верхние этажи жилых домов.

Карта СВО на 21 октября 2025 года. Согласно сообщению Минобороны, ВС РФ освободили Молодецкое (Ленино) Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 21 октября

ВС РФ поразили живую силу ВСУ вблизи Искрисковщины. Это село находится в нескольких километрах от Курской области. Работали по ним наши артиллеристы и военные лётчики.

Группировка «Север» продолжает отбивать атаки противника в Сумской области. ВСУ пытались наступать у Константиновки и Юнаковки. Понеся потери, подразделения ВСУ отошли на исходные позиции.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ продолжает гибнуть у Садков. Раненых боевиков никто не эвакуирует, и они умирают прямо на позициях.

Обороной Харькова займётся генерал, сбежавший из-под Красноармейска

Киевский режим создал новую военную группировку Объединённых сил. В её зоне ответственности будет Харьковская область, а также некие прилегающие территории, что может говорить о желании Зеленского опять войти на территорию России. Новую структуру возглавил генерал Михаил Драпатый. Этот офицер хорошо знаком нашим военным.

— После провала обороны Красноармейска украинского генерала Драпатого отправили оборонять Харьков <…> Что до Красноармейска, то здесь на силы противника давит угроза полного окружения. Все пути снабжения ВСУ находятся под огневым контролем ВС РФ. В нескольких районах самого города идут ожесточённые бои, — рассказал военкор Евгений Поддубный.

Да, как раз Драпатый одно время отвечал за Покровское направление, где сегодня инициатива полностью у российских войск.

Воины-связисты ВДВ надёжно обеспечивают управление войсками. Видео © Telegram / Минобороны России

Переговоры Лаврова и Рубино: что обсуждали министры после диалога Путина и Трампа

Министр иностранных дел Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели переговоры. В ходе телефонного звонка главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили шаги по реализации договорённостей, достигнутых в ходе диалога Владимира Путина и Дональда Трампа.

Трамп и Нобелевка: как обида президента США повлияла на переговоры с Зеленским

Продолжают появляться подробности визита Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. Издание The Washington Post сообщает, что американского лидера больше волновал вопрос Нобелевской премии мира, которую в этом году ему не вручили.

— Трамп всё говорил и говорил о своём недовольстве тем, что ему не досталась Нобелевская премия мира, — рассказал один из европейских дипломатов.

В связи с этим он игнорировал вопросы Зеленского, однако посоветовал ему заключить мирное соглашение, включающее отказ Украины от Донбасса. Президент США считает, что киевский режим не сможет победить Россию. Кроме того, он признал, что ВС РФ наносят удары по украинским военным, а не, как рисует украинская пропаганда, мирным жителям.

Авторы Даниил Черных