Новости СВО. Армия России освободила Чинушино, Полтавку и создаёт плацдарм под Херсоном, сокращение военной помощи США Украине, 20 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 20 октября Запорожская область, 20 октября Херсонская область, 20 октября Курская область, 20 октября Трамп заявил о необходимости уступок Украины России Отказ США в поставках оружия Украине: объяснение Трампа ВС РФ продвигаются в Красноармейске, ВСУ атакуют в Запорожской области, президент США объяснил, почему он не может передать оружие Украине — дайджест Life.ru. 19 октября, 21:07 Армия России освобождает пригороды Красноармейска 20 октября 2025 года. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 20 октября

Продолжается освобождение Красноармейска (Покровска). По предварительной информации, ВС РФ пересекли железную дорогу, разделяющую город на две части. Канал «Военная хроника» считает, что из-за продвижения наших войск в окружение может попасть группировка противника, находящаяся в Димитрове (Мирнограде). На этом же направлении флаг России поднят над Чинушино. Это село примыкает к южным окраинам Красноармейска.

— Группировка «Центр» продолжает расширять зону контроля на окраинах городов. На сегодняшний день бои идут в самом Покровске — в его западных и центральных районах, — отмечает военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 20 октября 2025 года. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Чунишино Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Запорожская область, 20 октября

ВСУ выбиты из Полтавки. Военкор Евгений Поддубный сообщает, что в освобождении населённого пункта участвовали военнослужащие 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й армии. Противник здесь лишился несколько десятков единиц техники.

— По информации с мест, операция по освобождению Полтавки была осложнена необходимостью форсировать реку Янчур, чтобы перебраться с восточного на западный берег. Продвижение наших бойцов поддерживали артиллерия, авиация и расчёты БПЛА, — пишет он.

Ещё на одном участке фронта в Запорожской области наши войска отбивают вражеские атаки. Киевские боевики пытаются развивать наступление в Малых Щербаках и Приморском. Также бои идут в Степногорске.

Полтавку – крупный населённый пункт в Запорожской области – освобождали штурмовики 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». Видео © Telegram / Минобороны России

Херсонская область, 20 октября

Российская армия продолжает бои за Херсон. Поступают сообщения, что наши войска создают плацдарм на правом берегу Днепра вблизи Антоновки. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что некоторые объекты города уже находятся под контролем ВС РФ.

— Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооружённых сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Чёрному морю, достаточно большое количество дачных посёлков. Они тоже все находятся под контролем вооружённых сил, — сказал глава региона.

Враг прячет свою технику в жилой застройке Херсона. Также известно, что в подвалах домов созданы пункты управления БПЛА.

Курская область, 20 октября

Армия России продолжает отбивать атаки противника в Сумской области. На территорию Курской области ВСУ пока не наступают. Российские военные лётчики отработали по Рыжевке, где находился личный состав украинских вооружённых формирований. Этот населённый пункт находится в нескольких километрах от Тёткино.

Трамп заявил о необходимости уступок Украины России

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Украине придётся отказаться от части территорий, чтобы на подконтрольной киевскому режиму земле наступил мир.

— Он [президент России Владимир Путин] определённо что-то заберёт, они же сражались, — сказал американский лидер.

Владимир Зеленский готов обсуждать только часть территориальных приобретений России. Он сообщил американским журналистам, что для начала переговоров о мире необходимо остановить боевые действия на текущих позициях.

— Если мы хотим остановить эту войну и срочно, дипломатическим путем, выйти на мирные переговоры, нам нужно оставаться там, где мы находимся, — считает украинский диктатор.

Стоит напомнить, что Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР являются частью России, поэтому отказ от них невозможен. Но также нельзя забывать о нашем присутствии в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях, которые пока не вошли в состав Российской Федерации.

Отказ США в поставках оружия Украине: объяснение Трампа

У украинских подразделений может стать меньше американского вооружения. Дональд Трамп озаботился безопасностью США.

— Мы не можем передать всё наше оружие Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я очень хорошо отношусь к Зеленскому и Украине, но я не могу ставить под угрозу США, — объяснил Трамп.

В это же время Владимир Зеленский продолжает мечтать о ракетах Tomahawk. По его словам, хозяин Белого дома не сказал ни «нет», ни «да» по вопросу поставок этого оружия. Хотя Трамп уже сообщил, что Вашингтону самому нужны эти снаряды.

Авторы Даниил Черных