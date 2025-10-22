Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 октября, 04:27

Этой ночью Армия России нанесла массированный удар по Украине

Обложка © Midjourney / Life.ru

Массированный удар по военным объектам Украины был нанесён Вооружёнными силами Российской Федерации сегодня ночью с применением дронов «Герань-2». Об этом сообщают украинские СМИ.

В результате удара в Измаиле выведена из строя подстанция, нарушено энергоснабжение и повреждена портовая инфраструктура. Взрывы прогремели в Днепропетровске, в Днепродзержинске и Павлограде Днепропетровской области, а также в Каменском, где целью удара могла стать местная ТЭЦ.

В Киеве также прогремели взрывы, местные СМИ сообщают о возгораниях. Предварительно поражены объекты энергетической инфраструктуры: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и аэродром в Василькове. В Запорожье подвергся удару объект инфраструктуры. В Полтавской области повреждены объекты нефтегазовой отрасли.

В Киеве и ещё трёх городах Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
Ранее мощный пожар вспыхнул на ТЭЦ-5 в Киеве в ночь на среду после ракетного удара Вооружённых сил Российской Федерации. Очевидцы рассказали, что пожар был виден из разных районов города. По предварительным данным, зафиксирован третий прилёт ракет, предположительно, по ТЭЦ-6. Местные власти подтвердили факт пожара в Голосеевском районе, где расположена ТЭЦ-5.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Алена Пенчугина
