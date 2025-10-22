В Киеве и ещё трёх городах Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги

В ночь с 21 на 22 октября в Киеве и ещё трёх городах Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Стана.ua».

«Взрывы в Киеве. Работает ПВО», — говорится в публикации. Кроме того, согласно данным СМИ, взрывы прозвучали в городе Измаил Одесской области, Днепре и Каменском Днепропетровской области, а также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье.

Незадолго до этого в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Сирены зазвучали в Киеве, Киевской, Житомирской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в период с 16:00 до 20:00 расчёты ПВО успешно отразили удар украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 58 воздушных целей. В ведомстве уточнили, что 57 вражеских БПЛА были сбиты над Брянской областью, а один — над Курской.