Расчёты ПВО уничтожили 58 украинских дронов за четыре часа

В период с 16:00 до 20:00 российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны России, всего было уничтожено 58 аппаратов.

В ведомстве уточнили, что 57 вражеских БПЛА были сбиты над Брянской областью, а один — над Курской.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области. В результате атаки транспортное средство было полностью уничтожено огнём.