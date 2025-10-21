Расчёты ПВО уничтожили 58 украинских дронов за четыре часа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В период с 16:00 до 20:00 российские средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников. Как сообщает Минобороны России, всего было уничтожено 58 аппаратов.
В ведомстве уточнили, что 57 вражеских БПЛА были сбиты над Брянской областью, а один — над Курской.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области. В результате атаки транспортное средство было полностью уничтожено огнём.
