Дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области
В селе Новостроевка-Первая Белгородской области автомобиль был атакован дроном ВСУ, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу», — написал он в Telegram-канале.
В результате атаки транспортное средство было уничтожено огнём. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранив главу Мокроорловской администрации Сергея Кулакова. Пострадавший с осколочными ранениями головы и ноги доставлен в районную больницу. Состояние чиновника оценивается как стабильное.
