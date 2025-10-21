Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 17:34

Дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

В селе Новостроевка-Первая Белгородской области автомобиль был атакован дроном ВСУ, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина. От полученных ранений он скончался до прибытия в больницу», — написал он в Telegram-канале.

В результате атаки транспортное средство было уничтожено огнём. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области, ранив главу Мокроорловской администрации Сергея Кулакова. Пострадавший с осколочными ранениями головы и ноги доставлен в районную больницу. Состояние чиновника оценивается как стабильное.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
