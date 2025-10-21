Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ запустили дроны на Батайск

Украинские беспилотники могли зайти на Батайск через Азовское море, а сама Ростовская область, где может находиться штаб Южного военного округа, стала одной из главных целей для ударов ВСУ. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Думаю, ВСУ запускали БПЛА на Батайск в обход, через Азовское море. Скорее всего, Киев сделал Ростовскую область приоритетной целью, где может располагаться штаб Южного военного округа. Чем больше наших успехов на фронте, тем чаще ВСУ будут прибегать к таким пакостям», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

По оценке Дандыкина, западные страны игнорируют атаки на гражданскую инфраструктуру России. Он сравнил тактику ударов по мирным городам с действиями нацистов, обстреливавших Лондон ракетами «Фау-2», и охарактеризовал происходящее как терроризм, цель которого — посеять раздражение и ощущение безысходности среди граждан.

Эксперт напомнил о похожих эпизодах в Крыму, Новороссийске и на Брянщине, подчёркивая, что, по его словам, это «агония киевского режима», который продолжит подобные действия, пока у ВСУ хватает БПЛА.

Напомним, ночью Батайск атаковали дроны ВСУ. Упавшие обломки зацепили несколько торговых павильонов и машины во дворах, досталось и многоэтажке: выбиты окна, фасад посекло. Также пострадало здание медицинского центра. Информации о раненых не поступало.