Медицинский центр повреждён в результате инцидента с БПЛА в Батайске. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь
В Батайске в результате инцидента с БПЛА пострадало здание частного медицинского центра на улице Октябрьской. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Кроме того, повреждения получили торговые павильоны и припаркованные рядом автомобили.
«Поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесённого ущерба», — написал Слюсарь в телеграм-канале.
Также в Батайске пострадала жилая многоэтажка. На верхних этажах дом выбиты десятки стёкол, есть выпавшие оконные рамы. После осмотра оказалось, что несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.
