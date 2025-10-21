В Батайске в результате инцидента с БПЛА пострадало здание частного медицинского центра на улице Октябрьской. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Кроме того, повреждения получили торговые павильоны и припаркованные рядом автомобили.

Последствия инцидента с БПЛА в Батайске. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

«Поручил администрации города утром оперативно организовать работу муниципальной комиссии по фиксации нанесённого ущерба», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

Медицинский центр повреждён в результате инцидента с БПЛА в Батайске. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Также в Батайске пострадала жилая многоэтажка. На верхних этажах дом выбиты десятки стёкол, есть выпавшие оконные рамы. После осмотра оказалось, что несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.