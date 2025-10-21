Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 21:03

Жилая многоэтажка и павильоны повреждены в ростовском Батайске после атаки БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками город Батайск в Ростовской области. Как рассказали SHOT местные жители, обломки одного из дронов рухнули рядом с жилым домом. Повреждены несколько торговых павильонов и автомобилей.

Повреждения получила жилая многоэтажка: выбиты десятки стëкол на верхних этажах, есть выпавшие оконные рамы. Официальной информации пока не было.

Повреждения в Батайске после атаки БПЛА. Видео © SHOT

Повреждения в Батайске после атаки БПЛА. Фото © SHOT

Повреждения в Батайске после атаки БПЛА. Фото © SHOT

Повреждения в Батайске после атаки БПЛА. Фото © SHOT

Повреждения в Батайске после атаки БПЛА. Фото © SHOT

Повреждения в Батайске после атаки БПЛА. Фото © SHOT

Повреждения в Батайске после атаки БПЛА. Фото © SHOT

Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковёр»
Над рядом районов Пензенской области ввели план «Ковёр»

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении десяти дронов над Ростовской областью. Также беспилотники были сбиты в Воронежской и Саратовской областях.

BannerImage

Обложка © SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar