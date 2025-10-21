Жилая многоэтажка и павильоны повреждены в ростовском Батайске после атаки БПЛА

ВСУ атаковали беспилотниками город Батайск в Ростовской области. Как рассказали SHOT местные жители, обломки одного из дронов рухнули рядом с жилым домом. Повреждены несколько торговых павильонов и автомобилей.

Повреждения получила жилая многоэтажка: выбиты десятки стëкол на верхних этажах, есть выпавшие оконные рамы. Официальной информации пока не было.

Повреждения в Батайске после атаки БПЛА. Видео © SHOT

