Жилая многоэтажка и павильоны повреждены в ростовском Батайске после атаки БПЛА
ВСУ атаковали беспилотниками город Батайск в Ростовской области. Как рассказали SHOT местные жители, обломки одного из дронов рухнули рядом с жилым домом. Повреждены несколько торговых павильонов и автомобилей.
Повреждения получила жилая многоэтажка: выбиты десятки стëкол на верхних этажах, есть выпавшие оконные рамы. Официальной информации пока не было.
Повреждения в Батайске после атаки БПЛА. Видео © SHOT
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении десяти дронов над Ростовской областью. Также беспилотники были сбиты в Воронежской и Саратовской областях.
Обложка © SHOT