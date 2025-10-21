Мирный житель пострадал в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Скорая помощь. Обложка © Life.ru
В Ростовской области зафиксированы серьёзные последствия падения беспилотных летательных аппаратов в разных районах. В столице региона обломки БПЛА упали на два частных дома в Пролетарском районе, в результате чего один местный житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Параллельно в хуторе Недвиговка Мясниковского района падение другого беспилотника повредило линию электропередачи, что привело к полному обесточиванию населённого пункта. На место происшествия уже выдвинулись аварийные и дежурные службы.
А в Батайске из-за падения обломков повреждены несколько торговых павильонов и автомобилей. Также пострадала жилая многоэтажка. Обошлось без пострадавших.
