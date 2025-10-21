ПВО отражает массированную атаку БПЛА по всей Ростовской области

Силы ПВО в Ростовской области отражают воздушную атаку украинских беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что уничтожили БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. В этих местах обошлось без серьёзных последствий на земле.

«В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена на верхних этажах», — заявил Слюсарь в Telegram-канале.

По информации администрации, из многоэтажного дома вывели 20 человек. Вопрос о временном размещении этих людей сейчас решают. Кроме того, обломки беспилотников упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьская. Повредили стёкла, но никто не пострадал.

«Отражение атаки продолжается. Прошу всех быть предельно внимательными и следовать рекомендациям чрезвычайных служб», — добавил губернатор.

Как сообщал Life.ru, в Батайске из-за падения обломков повреждены несколько торговых павильонов и автомобилей. Также пострадала жилая многоэтажка: на верхних этажах выбиты десятки стёкол, есть выпавшие оконные рамы.