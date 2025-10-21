Жилые дома в Батайске подверглись атаке украинских беспилотников типа FP-1, несущих кумулятивные заряды весом не менее 50 кг с поражающими элементами, сообщает SHOT. Предположительно, дроны были запущены с аэродрома в Кривом Роге.

ВСУ атаковали жилые дома в Батайске беспилотниками FP-1 с боевой частью 50 кг. Фото © Telegram / SHOT

«Боевая часть такого беспилотника состоит из кумулятивных зарядов общей массой от 50 кг. Начинение включает поражающие элементы в виде 4-миллиметровых металлических шариков», — уточнил Telegram-канал.

Тип дронов был установлен специалистами после анализа обломков, сбитых силами ПВО. Предварительно это FP-1 с размахом крыла 2,5 м, массой боевой части 60–120 кг, дальностью полёта до 1600 км и максимальной скоростью 250 км/ч. Двигатель поршневой, бензиновый, мощностью 35 л.с. Стоимость каждого беспилотника оценивается примерно в 55 тысяч долларов (≈4,5 млн рублей).

По данным канала, аэродром в Кривом Роге стал точкой запуска атак по Ростовской области, ДНР и Северному Кавказу.

Напомним, что сегодня ночью ВСУ атаковали Ростовскую область. В Батайске из-за падения обломков повреждены несколько торговых павильонов и автомобилей. Также пострадала жилая многоэтажка.