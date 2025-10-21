Четыре человека ранены при атаках украинских дронов в ДНР

В результате атаки украинского ударного дрона в ДНР четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл на автодороге Светлодарск — Новолуганское. В результате атаки на автомобиль тяжёлые ранения получил мужчина 1980 года рождения, а женщина 1950 года и мужчина 1949 года рождения получили ранения средней степени тяжести.

А в Красногвардейском районе Макеевки при атаке украинского дрона пострадала женщина 1963 года рождения. Кроме того, повреждены пять жилых домостроений и автомобиль.

Напомним, что за четыре часа в небе над Брянской областью средства ПВО сбили 57 украинских беспилотников. Также один дрон удалось обезвредить в Курской области.