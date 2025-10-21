Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 18:37

Четыре человека ранены при атаках украинских дронов в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

В результате атаки украинского ударного дрона в ДНР четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл на автодороге Светлодарск — Новолуганское. В результате атаки на автомобиль тяжёлые ранения получил мужчина 1980 года рождения, а женщина 1950 года и мужчина 1949 года рождения получили ранения средней степени тяжести.

А в Красногвардейском районе Макеевки при атаке украинского дрона пострадала женщина 1963 года рождения. Кроме того, повреждены пять жилых домостроений и автомобиль.

Дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области
Дрон ВСУ уничтожил автомобиль с водителем внутри в Белгородской области

Напомним, что за четыре часа в небе над Брянской областью средства ПВО сбили 57 украинских беспилотников. Также один дрон удалось обезвредить в Курской области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar