Регион
22 октября, 02:15

В Киеве после удара ВС РФ произошёл пожар на ТЭЦ-5

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Мощный пожар вспыхнул на ТЭЦ-5 в Киеве в ночь на среду после ракетного удара Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«В Киеве пылает ТЭЦ-5 после удара, новые ракеты атакуют столицу Украины», — передаёт телеграм-канал.

Очевидцы рассказали, что пожар виден из разных районов города. Военные корреспонденты также сообщают о новых взрывах в Киеве. По предварительным данным, зафиксирован третий прилёт ракет, предположительно, по ТЭЦ-6. Местные власти подтвердили факт пожара в Голосеевском районе, где расположена ТЭЦ-5.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ещё трёх городах Украины прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Взрывы были слышны в Измаиле Одесской области, Днепре и Каменском Днепропетровской области, а также в Запорожье, находящемся под контролем киевского режима. Сирены звучали в Киеве, Киевской, Житомирской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

