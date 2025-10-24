Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 07:14

ВСУ расстреляли семерых сослуживцев за отказ идти в бой против ВС РФ под Купянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sarakhan Vadym

В районе Купянска украинские военнослужащие расстреляли семерых сослуживцев, которые не хотели воевать против России и пытались покинуть позиции. Тех, кто из числа выживших попытался дезертировать, добили с использованием FPV-дронов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В районе Купянска российские войска также взяли в окружение от 40 до 60 украинских военнослужащих, приступив к операции по их нейтрализации.

Новости СВО. ВС РФ рассекли фронт под Родинским, штурмуют Новоданиловку, Путин предупредил ЕС и Украину об ошеломляющем ударе за «томагавки», 24 октября
Новости СВО. ВС РФ рассекли фронт под Родинским, штурмуют Новоданиловку, Путин предупредил ЕС и Украину об ошеломляющем ударе за «томагавки», 24 октября

Ранее сообщалось, что украинских новобранцев, проходящих подготовку на полигонах, могут расстрелять при попытке побега. Инструкторы ВСУ открыто предупреждают солдат о такой возможной мере наказания. Подобная практика запугивания распространена и носит не единичный характер.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar