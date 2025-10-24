ВСУ расстреляли семерых сослуживцев за отказ идти в бой против ВС РФ под Купянском

В районе Купянска украинские военнослужащие расстреляли семерых сослуживцев, которые не хотели воевать против России и пытались покинуть позиции. Тех, кто из числа выживших попытался дезертировать, добили с использованием FPV-дронов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В районе Купянска российские войска также взяли в окружение от 40 до 60 украинских военнослужащих, приступив к операции по их нейтрализации.

Ранее сообщалось, что украинских новобранцев, проходящих подготовку на полигонах, могут расстрелять при попытке побега. Инструкторы ВСУ открыто предупреждают солдат о такой возможной мере наказания. Подобная практика запугивания распространена и носит не единичный характер.