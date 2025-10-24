Новости СВО. ВС РФ рассекли фронт под Родинским, штурмуют Новоданиловку, Путин предупредил ЕС и Украину об ошеломляющем ударе за «томагавки», 24 октября Оглавление Курская область, 24 октября Донецкая Народная Республика, 24 октября Запорожская область, 24 октября Санкции ЕС и США против России: ответ Владимира Путина и новые ограничения Ракеты Tomahawk для Украины: угроза сокрушительного ответа России Украинские беженцы в Польше: депортация призывников и бегство наёмников Армия России наступает на Орехов, зачищает центр Малой Токмачки, ВСУ теряют позиции под Красноармейском, Владимир Путин пообещал молниеносный удар в случае атак по РФ — дайджест Life.ru 23 октября, 21:07 Армия России поразила позиции ВСУ неподалёку от курского приграничья. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 24 октября

Российские артиллеристы ударили по личному составу ВСУ вблизи Курской области. Поражение нанесено в районе сумского села Искрисковщина. Кроме того, в Сумской области отражаются атаки ВСУ у Константиновки. Безуспешные попытки отбить утраченные позиции предпринимают подразделения 225-го штурмового полка.

Стало известно о переброске в Сумскую область мобильных расчётов ПВО из Киева. Те, кто ранее пытался сбить «герани», теперь переведены в штурмовики.

Донецкая Народная Республика, 24 октября

Продолжаются бои за Красноармейск (Покровск). Группы ВСУ пытаются покинуть южную часть города, уже занятую нашими подразделениями. Также идёт освобождение Родинского. Здесь ВС РФ добрались до западной окраины города.

Российские войска постепенно уничтожают пути снабжения группировки противника, засевшей в Красном Лимане и Лимане. В районе Райгородка уничтожена переправа, возведённая на месте моста, который ранее обрушили ВКС РФ.

— Славянск и Краматорск противник укрепляет ещё с 2014 года. И стягивают туда подкрепления. Битва за Славянск и Краматорск нам ещё предстоит, это не лёгкая прогулка <…> конечно, освобождение Славянска — это доступ к воде для Донецка. Трубопровод, проложенный из Ростовской области, запустили, но его мощности пока не хватает, — рассказал военкор Павел Кукушкин о важности освобождения северных городов Донбасса.

Карта СВО на 24 октября 2025 года. Российские штурмовые подразделения продвигаются в южных кварталах Родинского. Фото © Telegram / divgen

Запорожская область, 24 октября

Разворачиваются бои за Малую Токмачку. ВС РФ вошли в этот населённый пункт и уже заняли центр. Канал «Архангел спецназа» отмечает, что подразделения противника фактически не оказывали сопротивления. Кроме того, российские штурмовики зашли в Новоданиловку, также находящуюся у города Орехова.

Ударная работа дроноводов Армии России в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Санкции ЕС и США против России: ответ Владимира Путина и новые ограничения

Европейский союз и США синхронно объявили о новых санкциях против России. Рестрикции затронули также китайские и казахские компании. Коснулись санкции и нефтяной отрасли.

Владимир Путин уже прокомментировал эти новости. Российский лидер отметил, что на мировом рынке нефть из России полностью заместить не получится. Для того чтобы заменить хотя бы часть, необходимы серьёзные инвестиции.

Под запреты, введённые ЕС, попали цветы, листва, мхи и лишайники. Их теперь нельзя доставлять в Россию. Кроме того, ограничен ввоз в ЕС унитазов и другой сантехники.

— Европе понадобятся унитазы, если они будут продолжать свою политику в отношении России, — отметил Владимир Путин.

Владимир Зеленский уже приписал себе заслугу в введении новых санкций, а также в том, что встреча президентов России и США временно отложена.

— Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет «томагавков». Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо, — сказал украинский диктатор, находясь в Брюсселе.

Владимир Путин объяснил, что саммит в Брюсселе перенесён по обоюдному согласию двух лидеров, в том числе и потому, что нужна серьёзная подготовка к такому мероприятию.

— Саммит в Будапеште был предложен американской стороной, но я сказал, что такие встречи нужно хорошо готовить. Для меня и для Трампа было бы ошибкой выйти из этой встречи без результата. Трамп полностью согласился и сказал, что саммит будет готовить его администрация, — сообщил Путин.

Ракеты Tomahawk для Украины: угроза сокрушительного ответа России

Главарь киевского режима после отказа Дональда Трампа передать ракеты Tomahawk начал искать новых поставщиков этого оружия. Теперь его взор прикован к европейским странам. По его словам, диалог уже ведётся. Это вооружение в Европе есть только у Великобритании и Нидерландов. В случае если Киев получит и применит их, то ответ не заставит себя ждать.

— Это попытка эскалации, но, если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают, — заявил Владимир Путин.

Украинские беженцы в Польше: депортация призывников и бегство наёмников

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предложил отправлять украинцев призывного возраста на родину. По его мнению, отлавливать вынужденных переселенцев могли бы польские правоохранители.

— Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам. Молодых украинцев призывного возраста. Потому что это странно, что миллионы молодых мужчин уехали с Украины и не хотят сражаться за свою страну. Часто это люди, которые не столько уехали нелегально, сколько просто не вернулись. Но в любом случае они не находятся в Украине и не находятся на фронте, — заявил политик.

Пока же Польша отправляет на Украину только своих граждан. Российские военнослужащие рассказали РИА «Новости» о бегстве польских наёмников из-под Константиновки. Отступать им пришлось после встречи с нашими бойцами.

