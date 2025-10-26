Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 06:00

Путин лично прибыл на пункт управления войсками СВО: что ему доложили о фронте

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил вместе с начальником Генштаба Вооружённых Сил РФ – первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым один из пунктов управления объединённой группировки войск, которые задействованы в СВО на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент провёл совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, военнослужащие предоставили верховному главнокомандующему полную информацию о положении дел на фронте.

Днём ранее стало известно, что начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в место расположения командования группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Генерал заслушал доклады военнослужащих и обсудил с ними дальнейшие задачи по спецоперации, а также похвалил за успехи по освобождению территории ДНР.

