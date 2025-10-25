Герасимов прибыл в зону СВО и отметил успехи наших парней в освобождении ДНР
Обложка © Telegram / Минобороны РФ
Начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в место расположения командования группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Генерал заслушал доклады военнослужащих и обсудил с ними дальнейшие задачи по спецоперации, а также похвалил за успехи по освобождению территории ДНР.
Валерий Герасимов прибыл в зону СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности», — уточнили в Минобороны и показали кадры с совещания Герасимова.
Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен украинских военнослужащих из 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад в районе Красноармейска. Об успехах ВС РФ по продвижению на данном направлении ещё в начале октября сообщал Валерий Герасимов. На Западе эксперты уже признались, что битва за Красноармейск (украинское название — Покровск) может стать решающей. Сейчас инициатива полностью на стороне Армии России.
