Герасимов прибыл в зону СВО и отметил успехи наших парней в освобождении ДНР

Начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в место расположения командования группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Генерал заслушал доклады военнослужащих и обсудил с ними дальнейшие задачи по спецоперации, а также похвалил за успехи по освобождению территории ДНР.

Валерий Герасимов прибыл в зону СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности», — уточнили в Минобороны и показали кадры с совещания Герасимова.