25 октября, 07:54

Герасимов прибыл в зону СВО и отметил успехи наших парней в освобождении ДНР

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ – первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в место расположения командования группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Генерал заслушал доклады военнослужащих и обсудил с ними дальнейшие задачи по спецоперации, а также похвалил за успехи по освобождению территории ДНР.

Валерий Герасимов прибыл в зону СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности», — уточнили в Минобороны и показали кадры с совещания Герасимова.

Герасимов: Удары ВС РФ по Украине нацелены на предприятия ВПК
Ранее сообщалось, что российские военные взяли в плен украинских военнослужащих из 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад в районе Красноармейска. Об успехах ВС РФ по продвижению на данном направлении ещё в начале октября сообщал Валерий Герасимов. На Западе эксперты уже признались, что битва за Красноармейск (украинское название — Покровск) может стать решающей. Сейчас инициатива полностью на стороне Армии России.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

